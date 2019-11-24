Происшествия
РИА НовостиДетский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Общество
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Культура
Слух дня: Lucasfilm могут снять сериал по «Звёздным войнам» про доктора Афру
Инсайдер Джереми Конрад, публикующий новости о Marvel и «Звёздных войнах», с ссылкой на свои источники рассказал, что в одном из грядущих сериалов Lucasfilm может появиться Доктор Афра.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Культура
Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Здоровье
Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Футбол
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Происшествия
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Шоу-бизнес
От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников
Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Наука
Послеоперационный бред повышает риск развития болезни Альцгеймера
Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне выяснили, что послеоперационный бред указывает на вероятность развития болезни Альцгеймера.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Экономика
Британцы купили около половины акций «Детского мира» из бумаг при SPO
Инвесторы из Великобритании купили около половины акций «Детского мира», размещенных в ходе SPO, рассказал Дмитрий Болясников, соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Бордо» в матче 14-го тура французской Лиги 1.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Политика
Люксембург призвал ЕС признать Палестину
«Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам - членам ЕС признать Палестину как государство», — заметил Ассельборн, добавив, что таким образом Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.