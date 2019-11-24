Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДетский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
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СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

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Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
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Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
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