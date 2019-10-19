Происшествия
РБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось
Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».Говорит Москва13:43
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Футбол
Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Политика
На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Происшествия
Последнее селфи: жительница Владивостока погибла в ущелье Дарданеллы
В Приморском крае 19 октября произошел несчастный случай: при попытке сделать селфи в живописном месте погибла жительница Владивостока 1978 года рождения.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Россиянин Андрей Рублев сразился в рамках турнира "ВТБ Кубок Кремля" с хорватским теннисистом Марином Чиличем - третьим сеянным соревнований.
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
Футбол
«Тамбов» объявил об отставке Григоряна
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом
Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.
Происшествия
В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом
Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Экономика
Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей
Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Футбол
«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS
"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".