Происшествия

РБКРБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось

Детский омбудсмен Орловской области опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли

Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Говорит Москва13:43

Подробнее о событии

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

РБК16:40

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Lenta.ru15:05

Омбудсмен опроверг информацию о содержании в клетке орловской девочки-инвалида

ТАСС14:44

Истощенная девочка из Орла росла в благополучной семье — обмудсмен

Телеканал 360°14:37

Омбудсмен объяснил состояние «истощенной» орловской «девочки-маугли»

РЕН ТВ15:36

Омбудсмен прокомментировал сообщения о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла

Газета.Ru14:33

Детский омбудсмен Орловской области рассказал о матери девочки-маугли

Говорит Москва14:00
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Футбол

Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Политика

На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
Аргументы и Факты 12:41
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Происшествия

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РБК 07:33
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС.
REGNUM 20:57
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Происшествия

Последнее селфи: жительница Владивостока погибла в ущелье Дарданеллы

В Приморском крае 19 октября произошел несчастный случай: при попытке сделать селфи в живописном месте погибла жительница Владивостока 1978 года рождения.
PrimaMedia.ru 11:10
Теннис

Андрей Рублев вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Россиянин Андрей Рублев сразился в рамках турнира "ВТБ Кубок Кремля" с хорватским теннисистом Марином Чиличем - третьим сеянным соревнований.
Газета.Ru 16:55
Происшествия

В Новокузнецке разыскали без вести пропавших школьников

КузПресс 02:38
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Футбол

«Тамбов» объявил об отставке Григоряна

Sportbox.RU 11:27
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Футбол

Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru 11:46
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Финансы

ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 06:47
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Политика

Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:19
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом

Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.
Вести.Ru 20:24
Происшествия

В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом

Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:18
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК вчера в 01:06
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Экономика

Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей

Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей.
REGNUM вчера в 00:18
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Футбол

«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS

"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".
Газета.Ru 21:30
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