Происшествия
РБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось
Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».Говорит Москвавчера в 13:43
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Омбудсмен прокомментировал сообщения о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла
Газета.Ruвчера в 14:33
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Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
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Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Общество
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Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность
В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Космос
В американском конгрессе скептично настроены в отношении высадки на Луну в 2024 году
Напомним, первая часть программы «Артемида» направлена на высадку человека на Луну в 2024 году.
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
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Общество
В столице Чили ввели комендантский час
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
Общество
В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов
В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Наука
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Группа специалистов в области генетики из России показала растение, способное светиться в темноте без каких-либо дополнительных веществ или условий.
Шоу-бизнес
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Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
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Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»
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В Каталонии во время массовых акций протеста пострадали 182 человека.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Авто
Названа тройка полноприводных универсалов за 1 млн рублей
Политика
Гладковский арестован на два месяца с возможностью внести залог
Сообщается, что у Гладковского есть возможность внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн. Апелляция на это решение может быть подана в течение 5 дней.