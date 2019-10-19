Происшествия

РБКРБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось

Детский омбудсмен Орловской области опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли

Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Говорит Москвавчера в 13:43

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Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

РБКвчера в 16:40

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Lenta.ruвчера в 15:05

Детский омбудсмен Орловской области рассказал о матери девочки-маугли

Говорит Москвавчера в 14:00

Истощенная девочка из Орла росла в благополучной семье — обмудсмен

Телеканал 360°вчера в 14:37

Омбудсмен объяснил состояние «истощенной» орловской «девочки-маугли»

РЕН ТВвчера в 15:36

Омбудсмен прокомментировал сообщения о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла

Газета.Ruвчера в 14:33

Омбудсмен опроверг информацию о содержании в клетке орловской девочки-инвалида

ТАССвчера в 14:44
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Общество

Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

РБК 18 октября в 18:33
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Телеканал UTV вчера в 09:52
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru вчера в 10:48
Космос

В американском конгрессе скептично настроены в отношении высадки на Луну в 2024 году

Напомним, первая часть программы «Артемида» направлена на высадку человека на Луну в 2024 году.
Naked Science 18 октября в 08:33
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество

В столице Чили ввели комендантский час

Российская газета вчера в 22:20
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Красноярске

ТАСС вчера в 23:14
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат вчера в 14:35
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Общество

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Наука

Генетики из России представили люминесцентный табак

Группа специалистов в области генетики из России показала растение, способное светиться в темноте без каких-либо дополнительных веществ или условий.
Rusargument вчера в 16:58
Шоу-бизнес

64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета вчера в 05:38
Кино

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Kinonews.ru вчера в 17:26
Происшествия

В ходе протестов в Каталонии пострадали почти 200 человек

В Каталонии во время массовых акций протеста пострадали 182 человека.
Дождь вчера в 06:11
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Авто

Названа тройка полноприводных универсалов за 1 млн рублей

Letnews.ru вчера в 07:19
Политика

Гладковский арестован на два месяца с возможностью внести залог

Сообщается, что у Гладковского есть возможность внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн. Апелляция на это решение может быть подана в течение 5 дней.
Новостной фронт вчера в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
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