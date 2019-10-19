Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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