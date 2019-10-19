Происшествия

РБКРБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось

Детский омбудсмен Орловской области опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли

Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Говорит Москвавчера в 13:43

Подробнее о событии

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

РБКвчера в 16:40

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Lenta.ruвчера в 15:05

Истощенная девочка из Орла росла в благополучной семье — обмудсмен

Телеканал 360°вчера в 14:37

Омбудсмен опроверг информацию о содержании в клетке орловской девочки-инвалида

ТАССвчера в 14:44

Омбудсмен прокомментировал сообщения о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла

Газета.Ruвчера в 14:33

Семья непростая: омбудсмен пояснил состояние девочки-маугли из Орла

РЕН ТВвчера в 14:54

Детский омбудсмен Орловской области рассказал о матери девочки-маугли

Говорит Москвавчера в 14:00
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Здоровье

Врач рассказала о простых способах резко «похорошеть»

По словам диетолога Елены Раликовой, вывести лишнюю жидкость из организма помогут разгрузочные дни.
Российская газета 01:15
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
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Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Культуромания 17 октября в 15:47
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110

Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Planet Today вчера в 10:48
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

REGNUM вчера в 13:25
Культура

Житель Снежинска исполнил на ТНТ танец под звуки, которые издавал сам

Hornews.com 02:34
Происшествия

При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля

Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

REGNUM 02:14
Происшествия

В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга»

В поезде, на котором ехали болельщики немецкого футбольного клуба «Фрайбург», произошло возгорание.
RT на русском вчера в 19:57
Общество

Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда вчера в 01:28
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Общество

Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта

Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Происшествия

Самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе

Самолёт авиакомпании "Нордавиа" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе.
Толк вчера в 03:37
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия вчера в 08:56
Культура

Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv 18 октября в 08:49
Политика

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол

«Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»

В Аугсбурге 19 октября на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Бавария» был разыгран матч в рамках 8-го тура Бундеслиги сезона 2019/20.
REGNUM вчера в 12:00
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM вчера в 15:21
Футбол

Лишь четыре игрока забили 25 голов в серии А быстрее Роналду

Матч ТВ 01:25
Футбол

«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru вчера в 16:52
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Технологии

В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 18 октября в 07:58
Футбол

Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1

Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
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