Происшествия
РБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось
Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».Говорит Москвавчера в 13:43
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Омбудсмен прокомментировал сообщения о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла
Газета.Ruвчера в 14:33
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По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
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Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
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Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
Происшествия
В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга»
В поезде, на котором ехали болельщики немецкого футбольного клуба «Фрайбург», произошло возгорание.
Общество
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
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В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
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Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Политика
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
Происшествия
Самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе
Самолёт авиакомпании "Нордавиа" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Политика
Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
Футбол
«Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»
В Аугсбурге 19 октября на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Бавария» был разыгран матч в рамках 8-го тура Бундеслиги сезона 2019/20.
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.