Происшествия
РБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось
Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».Говорит Москва13:43
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Армия и оружие
Армия США надеется улучшить свои транспортные средства с помощью НЛО
Planet Today вчера в 17:18
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Теннис
Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля»
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля». В решающем матче его соперником станет француз Адриан Маннарино.
Спорт-Экспресс 14:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Авто
Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня 16 октября в 15:17
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Авто
Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию
Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.
Пятый канал 17 октября в 11:09
Кино
В прокат выходит фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст»
В широкий прокат выходит художественный фильм, который снял режиссер Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского «Текст».
Общественное телевидение России 16 октября в 08:46
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Спорт-Экспресс 16:36
Происшествия
Один полицейский убил другого в Нальчике
Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
News.ru вчера в 10:15
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.
ТК Звезда вчера в 11:00
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Газета.Ru 16:16
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Космос
Bosch разработала акустическую систему мониторинга для МКС
Система акустического мониторинга SoundSee будет отправлена на Международную космическую станцию (МКС) на борту грузового корабля Dragon, запуск которого запланирован на 2 ноября.
REGNUM 04:14
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом «зеленом дерби» в сезоне
"Салават Юлаев" взял верх над казанским "Ак Барсом" в первом в сезоне-2019/20 "зеленом дерби" КХЛ — 3:1.
Реальное время 11:03
Происшествия
В Орловской области мать держала дочь в клетке и продавала педофилам
Дома держала в клетке, на улицу вывозила в сумке на колесах, продавала желающим для сексуальных утех за бутылку водки.
Недвижимость.RU 16:53
Энергетика
«Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита
Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.
Капитал страны вчера в 11:42
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59