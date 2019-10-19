Происшествия

РБКРБКДетский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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с чего всё началось

Детский омбудсмен Орловской области опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли

Состояние 12-летней девочки, о котором пишут СМИ (она не разговаривает и почти не ходит), обусловлено врождённым заболеванием. Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Говорит Москва13:43

Подробнее о событии

Омбудсмен прокомментировал сообщения о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла

Газета.Ru14:33

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Lenta.ru15:05

Омбудсмен опроверг информацию о содержании в клетке орловской девочки-инвалида

ТАСС14:44

Детский омбудсмен рассказал о семье «девочки-маугли» из Орловской области

РИА Новости14:41

Истощенная девочка из Орла росла в благополучной семье — обмудсмен

Телеканал 360°14:37

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

РБК16:40

Детский омбудсмен Орловской области рассказал о матери девочки-маугли

Говорит Москва14:00
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Армия и оружие

Армия США надеется улучшить свои транспортные средства с помощью НЛО

Planet Today вчера в 17:18
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
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Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля». В решающем матче его соперником станет француз Адриан Маннарино.
Спорт-Экспресс 14:58
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Авто

Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge

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Автоновости дня 16 октября в 15:17
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Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

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News.ru вчера в 19:44
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Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Авто

Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию

Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.
Пятый канал 17 октября в 11:09
Кино

В прокат выходит фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст»

В широкий прокат выходит художественный фильм, который снял режиссер Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского «Текст».
Общественное телевидение России 16 октября в 08:46
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол

Ювентус — Болонья 2:1

Спорт-Экспресс 16:36
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Lenta.ru 13:40
Происшествия

Один полицейский убил другого в Нальчике

Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё

Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
News.ru вчера в 10:15
Космос

Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г

Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Армия и оружие

Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.
ТК Звезда вчера в 11:00
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов

Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»

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Здоровье

В США более 30 человек скончались от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Космос

Bosch разработала акустическую систему мониторинга для МКС

Система акустического мониторинга SoundSee будет отправлена на Международную космическую станцию (МКС) на борту грузового корабля Dragon, запуск которого запланирован на 2 ноября.
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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865

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Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
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На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
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