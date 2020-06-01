Общество
REGNUMДетский омбудсмен предложила Путину провести реформу органов опеки
Москва, 1 июня 2020, 16:33 — REGNUM О необходимости проведения реформы органов опеки и попечительства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 июня в ходе своего доклада во время онлайн-встречи президента России с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала работу органов опеки и попечительства
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