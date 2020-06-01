Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки

Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%. Эту систему нужно реформировать, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
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Кузнецова предложила Путину провести реформу органов опеки

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В РПЦ поддержали предложение о реформе системы органов опеки

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Детский омбудсмен выступила за реформу системы органов опеки

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Газета.Ru07:58

Кузнецова сообщила Путину о росте числа жалоб на работу органов опеки

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Общество

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После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

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Происшествия

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Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
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Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
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Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
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Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
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Политика

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