Общество
БИЗНЕС OnlineКузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки
Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%. Эту систему нужно реформировать, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала работу органов опеки и попечительства
РИА Сахалин-Курилы08:09
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Политика
Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля
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После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
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В Киеве хотят пересмотреть Будапештский меморандум
Украинский вице-премьер Алексей Резников потребовал пересмотреть Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году в связи с отказом Киева от ядерного оружия, доставшегося от СССР.
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Россия утратила лидерство по поставкам газа в Турцию
Азербайджан, Катар, Иран и Алжир обошли Россию по поставкам газа в Турцию в марте 2020 года, свидетельствуют данные энергетического регулятора Турции - EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu).
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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
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РИА Новости 08:19
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Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
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ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден
Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
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Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
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Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
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Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
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Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
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Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
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Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
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В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
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