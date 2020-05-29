Общество
Piter.tvДетский омбудсмен предложила создать реестр педофилов
Детский омбудсмен предложила создать российский реестр педофилов. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что правительству следует бессрочно следить за гражданами, которые попали в данный список. Об этом чиновница заявила в ежегодном докладе.
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с чего всё началось
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.РИА Новостивчера в 23:47
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