В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

с чего всё началось

Детский омбудсмен предложила создать российский реестр педофилов. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что правительству следует бессрочно следить за гражданами, которые попали в данный список. Об этом чиновница заявила в ежегодном докладе.

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