с чего всё началось

Причина большого количества абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей. Бороться нужно с этим.

"Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", - говорится в докладе. Также детский омбудсмен предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов. Доклад Кузнецовой направлен в Кремль.

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