Здоровье

ЗакC.РуЗакC.РуДетский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

"Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", - говорится в докладе. Также детский омбудсмен предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов. Доклад Кузнецовой направлен в Кремль.
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Оксана Пушкина
Причина большого количества абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей. Бороться нужно с этим.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяЭхо Москвы 06:32
с чего всё началось
«Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов»,— говорится в докладе (.pdf
) госпожи Кузнецовой.
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