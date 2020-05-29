Здоровье
ЗакC.РуДетский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
"Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", - говорится в докладе. Также детский омбудсмен предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов. Доклад Кузнецовой направлен в Кремль.
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с чего всё началось
«Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов»,— говорится в докладе (.pdf) госпожи Кузнецовой.Коммерсантъ00:28
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Детский омбудсмен предложила сократить финансирование проводящим аборты клиникам
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