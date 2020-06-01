Общество
КоммерсантъДетский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным завила о необходимости реформы органов опеки. По ее данным, число жалоб на работу органа увеличилось на 23%.
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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.РИА Новости08:11
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала работу органов опеки и попечительства
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