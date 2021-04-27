Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения», указано в отчетности «Лубянка-Девелопмент».

С чего всё началось Детский универмаг на Лубянке переделают под покупателей с высоким доходом Что может измениться в ЦДМ Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также "сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения", указано в отчетности "Лубянка-Девелопмент". РБК 01:00