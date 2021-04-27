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Детский универмаг на Лубянке переделают под покупателей с высоким доходом

Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения», указано в отчетности «Лубянка-Девелопмент».В источнике
РБК
Моллы.Ru
Adindex.ru
Телеканал 360°
РИА Новости
ГЛАС.RU

С чего всё началось

Детский универмаг на Лубянке переделают под покупателей с высоким доходом

Что может измениться в ЦДМ Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также "сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения", указано в отчетности "Лубянка-Девелопмент".
РБК01:00

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