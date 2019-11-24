Музыка
Коммерсантъ«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши
Представительница Польши Виктория Габор выиграла конкурс «Детское Евровидение 2019». За песню Superhero исполнительница набрала 278 баллов. Второй год подряд конкурс выигрывает Польша.
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Названа причина неудачного выступления российского дуэта на «Детском Евровидении»
Говорит Москвавчера в 23:32
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Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Общество
Гороскоп на 24 ноября: жизнь Раков может стать предметом обсуждения
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Финансы
Китайский ЦБ понизил курс юаня до минимальных отметок с начала месяца
В понедельник юань официально подешевел до 7,0397 юаня за доллар, что является минимальной отметкой с начала текущего месяца.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Музыка
Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным
Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Происшествия
В Красноярске столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Немецкая компания Audi отзывает в России 9469 автомобилей Audi Q5 из-за ненадежного крепления накладки задней колесной арки.
Происшествия
Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео
Общество
Глава Челябинска назначила первого вице-мэра
По неофициальным данным, должность первого заместителя главы города в структуре не предусмотрена, замещать главу во время ее отсутствия будет вице-мэр по ЖКХ.
Политика
Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Культура
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»
Политика
На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок
Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Общество
В Сирию прибыл российский медицинский спецназ
Футбол
Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи
Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Фигурное катание
Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Кино
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» могут перенести на весну.
Происшествия