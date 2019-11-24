Представительница Польши Виктория Габор выиграла конкурс «Детское Евровидение 2019». За песню Superhero исполнительница набрала 278 баллов. Второй год подряд конкурс выигрывает Польша.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Музыка Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.

Происшествия В Красноярске столкнулись два автобуса Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.

Общество Глава Челябинска назначила первого вице-мэра По неофициальным данным, должность первого заместителя главы города в структуре не предусмотрена, замещать главу во время ее отсутствия будет вице-мэр по ЖКХ.

Политика На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.

Транспорт Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Политика Трамп отправил в отставку министра ВМС США До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.