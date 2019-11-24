Музыка

ИзвестияИзвестия«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero. Финал соревнования прошел в городе Гливице (Польша) в воскресенье, 24 ноября. Юная исполнительница набрала по итогам голосования жюри и телезрителей 278 баллов.
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Названа причина неудачного выступления россиян на «Детском Евровидении»

Lenta.ru22:07

Представительница Польши выиграла Детское Евровидение

RT на русском14:17

Второй год подряд «Детское Евровидение» выиграла участница из Польши

РБК12:47

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия12:54

«Детское Евровидение - 2019» выиграла исполнительница из Польши

ТАСС12:44

Детское Евровидение выиграла представительница Польши

РИА Новости12:41

Россия провалилась на детском «Евровидении»

Газета.Ru12:52
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