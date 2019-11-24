Музыка
Известия«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero. Финал соревнования прошел в городе Гливице (Польша) в воскресенье, 24 ноября. Юная исполнительница набрала по итогам голосования жюри и телезрителей 278 баллов.
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Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
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Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G в скором времени сможет порадовать новыми версиями, отличающими объемом памяти.
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В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
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Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
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В Чите на путях нашли обезглавленное тело мужчины в женской одежде
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«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Ак Барсу»
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ЦСКА — Крылья Советов 1:0
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В ГД предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей
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Общество
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Гидрометцентр пообещал москвичам оттепель в ближайшие дни
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней в столичный регион придет оттепель.
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Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму
23 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Политика
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Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
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Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Происшествия
На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).
Космос
Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу
Идея спикул, запускающих магнитное напряжение Солнца, была высказана ранее благодаря использованию подробных компьютерных симуляций.
Общество
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Музыка
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Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
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Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
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Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции
Всего в заезде принимало участие шесть человек. В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Политика
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Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Шоу-бизнес
Наталия Ветлицкая в преддверии тура по России дала интервью Малахову
В преддверии выступлений Наталия дала интервью Андрею Малахову на федеральном канале, во время которого откровенно поделилась сведениями о своей личной жизни.
Происшествия
Двое россиян спасены с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Двое граждан России спасены в Южной Корее после того, как их лодка перевернулась, их южнокорейский коллега погиб, сообщает Yonhap.
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Автомобиль мэра врезался в стоящий на обочине грузовик вечером 23 ноября.