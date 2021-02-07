Предоставление преимущественного права зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, предлагается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более.

С чего всё началось Наследный принцип: дети силовиков поступят в вузы в приоритетном порядке Документом предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах. Известия 16:01