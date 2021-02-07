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Детям силовиков могут дать преимущества при поступлении в вузы

Предоставление преимущественного права зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, предлагается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более.В источнике
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С чего всё началось

Наследный принцип: дети силовиков поступят в вузы в приоритетном порядке

Документом предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.
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