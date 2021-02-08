Детям силовиков могут предоставить льготы при поступлении в вузы
Согласно проекту, преимущественное право зачисления в находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии вузы будет предоставлено детям правоохранителей и контрактников в войсках нацгвардии, чей стаж службы превышает 20 лет.В источнике
С чего всё началось
Наследный принцип: дети силовиков поступят в вузы в приоритетном порядке
Документом предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.
Известия16:01
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