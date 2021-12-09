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Deutsche Bank назвал конец эпохи свободных денег одним из главных трендов 2022 года

Аналитики Deutsche Bank назвали главные тренды, которые будут влиять на макроэкономику в 2022 году.
Lenta.ru
Несмотря на опасения, связанные с новыми штаммами коронавируса, экономике в следующем году не грозит стагфляция, как полагают некоторые аналитики, считает Deutsche Bank.
РБК
Несмотря на новые штаммы коронавируса, в том числе «омикрон», Deutsche Bank ожидает успехов в борьбе с COVID-19.
РБК
Если говорить о внешней политике, главной темой обсуждения в наступающем году будет проблема милитаризации космоса.
ПРАЙМ

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