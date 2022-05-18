Deutsche Bank в середине марта 2022 года прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, по факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, сказал один из собеседников РБК.
Страны - участницы Североатлантического альянса не могут прийти к компромиссу по поводу масштабов расширения военного присутствия альянса в Восточной Европе в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.
Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.