Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

По оценкам экономистов Deutsche Bank, при цене Urals в $15 за баррель этого хватит, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы в течение двух лет. Этот срок увеличивается примерно до шести лет, если цена Urals достигнет $30 за баррель.

Deutsche Bank: при нынешней цене Urals ресурсов ФНБ хватит на два года

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