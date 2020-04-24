Экономика
Право.руDeutsche Bank: при нынешней цене Urals ресурсов ФНБ хватит на два года
По оценкам экономистов Deutsche Bank, при цене Urals в $15 за баррель этого хватит, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы в течение двух лет. Этот срок увеличивается примерно до шести лет, если цена Urals достигнет $30 за баррель.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих
Комсомольская правдавчера в 12:43
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Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.
РБК 23 апреля в 16:59
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
В России зафиксировали 6198 новых случаев коронавируса
За сутки выписано по выздоровлению 579 человек и зафиксировано 50 летальных случаев.
Эхо Москвы 03:50
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Самарской области коронавирусом заразились еще 20 человек
Среди новых инцифированных 15 человек проживают в Тольятти, 3 человека находятся в Сызрани, 1 — в Чапаевске и еще 1 — в Ставропольском районе.
Evo-rus.com вчера в 11:25
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Здоровье
68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края.
Катунь 24 вчера в 01:43
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
Несколько сотен буревестников погибают на судне в сахалинском порту
Сотни буревестников в понедельник ночью приземлились на судно "Витус Беринг", подошедшее в морской порт Холмск на юге Сахалина.
ТАСС 03:59
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
В Пермском крае скончались еще двое человек с коронавирусом
В настоящее время от коронавируса в больницах Пермского края лечатся 244 пациента, еще 123 человек лечатся на дому, у них нет симптомов заболевания.
В курсе.ру 02:57
Происшествия
Шесть мужчин скончались, выпив жидкость, найденную на свалке
В Следственном комитете по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смертельного отравления шестерых мужчин.
Pravda.Ru 04:39
Экономика
Цены на жилье в России начали снижаться
«В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Lenta.ru 05:18
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Армия и оружие
США показали прототип нового танка для Сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 04:01