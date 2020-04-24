Экономика
Мойка78Deutsche Bank: российского ФНБ хватит на два года
Ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ будет достаточно на два года, если цена нефти Urals сохранится на уровне $15 за баррель. Если же ее стоимость составит $30 долларов, что ФНБ хватить на шесть лет.
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Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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