Экономика
РИАМОDeutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет. Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих
Комсомольская правдавчера в 12:43
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Транспорт
Свободный и Свободненский район закроют на карантин с 29 апреля
Планируется, что карантин в Свободненском районе продлится с 29 апреля по 13 мая включительно.
Амурская правда 01:52
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых пациентов с коронавирусом
Сводку за 27 апреля представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе.
ВашГород.ру 00:12
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
Политика
Песков назвал срок выхода России на плато по коронавирусу
Москва, 27 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 02:39
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:32
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Lenta.ru вчера в 17:05
Общество
В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.
ТАСС 02:23
Происшествия
В Хакасии подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 27 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 00:11
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Общество
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии
Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы.
Российская газета вчера в 17:25
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС вчера в 07:15
Здоровье
На Кубани от коронавируса скончался ещё один врач
На Кубани за минувшие сутки зафиксировали одну смерть от коронавируса: в г. Лабинске умер 52-летний врач-рентгенолог.
Новая Кубань вчера в 10:33
Политика
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
Общество
Въезд в Нижегородскую область закрывают
Губернатор Глеб Никитин ужесточил правила въезда в Нижегородскую область.
Открытый Нижний 25 апреля в 17:21
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03
Космос
Уфологи на снимках нашли НЛО, застрявшее в Антарктиде
Уфологи увидели ее на снимках Google Планета Земля. Изображение наводит охотников на НЛО на размышления о ее инопланетном происхождении.
HotGeo 25 апреля в 07:20
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04