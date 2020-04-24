Экономика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

Комсомольская правда12:43

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года

Lenta.ru24 апреля в 06:36

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 03:24
1,8K
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1K
Политика

Белый дом опроверг слухи об отставке главы минздрава США

Вашингтон, 26 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа не ищет замену действующему главе минздрава США Алексу Азару, заявил представитель Белого Дома Джадд Дир, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 23:53
19
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском вчера в 11:09
716
Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
41
Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
54
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска

На территории Кемеровской области с 5 мая начнут водить электронные пропуска для контроля режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 07:52
948
Шоу-бизнес

Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику

Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 вчера в 04:12
2
Политика

Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем

Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
ПолитРоссия 12:30
Космос

Телескоп CHEOPS успешно прошел тестирование в космосе

Европейское космическое агентство (ESA) закончило тестирование телескопа CHEOPS, который был выведен на орбиту Земли в декабре 2019 года.
Профиль 24 апреля в 11:00
Кино

Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

ИА Красная Весна 11:38
2
Экономика

«Роскосмос» подает Сигнальный девелоперам

Площадка в Сигнальном проезде, 12 занимает 1,4 га. Основная ее часть принадлежит АО «Корпорация МИТ» — структуре «Роскосмоса».
Коммерсантъ 18:35
1
Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
71
Игры

Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
1
Общество

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
556
Политика

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
6
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
718
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,5K
Авто

Подержанные Porsche сравнялись в цене с новыми

Как выяснило издание «Инфореактор», подержанные Porsche 911 конца 70-х сейчас предлагаются за 14 млн. рублей, что даже больше, чем просят за новые из автосалона.
Автоновости дня 12:38
19
Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
6
Кино

Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»

Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости 24 апреля в 13:25
2
Общество

Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно

Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
9
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
45
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,8K
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК 08:50
735
Здоровье

Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя

В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
108
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
185
Общество

Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий

Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая.
РБК 15:08
3
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
137
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное