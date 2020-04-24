Экономика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 03:24
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Политика
Белый дом опроверг слухи об отставке главы минздрава США
Вашингтон, 26 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа не ищет замену действующему главе минздрава США Алексу Азару, заявил представитель Белого Дома Джадд Дир, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 23:53
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском вчера в 11:09
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска
На территории Кемеровской области с 5 мая начнут водить электронные пропуска для контроля режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику
Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 вчера в 04:12
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем
Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
ПолитРоссия 12:30
Космос
Телескоп CHEOPS успешно прошел тестирование в космосе
Европейское космическое агентство (ESA) закончило тестирование телескопа CHEOPS, который был выведен на орбиту Земли в декабре 2019 года.
Профиль 24 апреля в 11:00
Кино
Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
ИА Красная Весна 11:38
Экономика
«Роскосмос» подает Сигнальный девелоперам
Площадка в Сигнальном проезде, 12 занимает 1,4 га. Основная ее часть принадлежит АО «Корпорация МИТ» — структуре «Роскосмоса».
Коммерсантъ 18:35
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Общество
В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына
На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
Политика
Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Авто
Подержанные Porsche сравнялись в цене с новыми
Как выяснило издание «Инфореактор», подержанные Porsche 911 конца 70-х сейчас предлагаются за 14 млн. рублей, что даже больше, чем просят за новые из автосалона.
Автоновости дня 12:38
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Кино
Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»
Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости 24 апреля в 13:25
Общество
Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно
Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Здоровье
Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя
В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий
Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая.
РБК 15:08
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45