Энергетика

Мойка78Мойка78Deutsche Bank: российского ФНБ хватит на два года

Ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ будет достаточно на два года, если цена нефти Urals сохранится на уровне $15 за баррель. Если же ее стоимость составит $30 долларов, что ФНБ хватить на шесть лет.
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Дмитрий Песков
Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:34
с чего всё началось

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