Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.

Ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ будет достаточно на два года, если цена нефти Urals сохранится на уровне $15 за баррель. Если же ее стоимость составит $30 долларов, что ФНБ хватить на шесть лет.

Deutsche Bank: российского ФНБ хватит на два года

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