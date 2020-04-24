Экономика
РИАМОDeutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет. Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Общество
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Здоровье
Путин услышал гнев народа
На прошедшей неделе Путин опять говорил правильные слова, Мишустин подписывал правильные документы, медики называли абстрактные цифры.
Московский Комсомолец 10:24
Кино
Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн
Санкт-Петербургские ведомости 02:40
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Происшествия
Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы
Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
ТАСС 18:53
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
«В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:22
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин выпустил новые поручение после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Суть событий вчера в 13:29
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Общество
СМИ КНДР продолжают сообщать об активной деятельности Ким Чен Ына
Северокорейские СМИ продолжают докладывать о работе лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти.
Известия 19:40
Происшествия
Еще один случай COVID-19 подтвердили на Сахалине
Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области.
АСТВ 19:31
Общество
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Гаджеты
LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear
Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц.
Faktom вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости вчера в 03:49
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан 05:51
Армия и оружие
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте
Руководство «Барселоны» сообщило агенту немецкого вратаря Марка-Андре Тер Штегена о приостановке переговоров по новому соглашению.
Матч ТВ 07:34
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
Политика
Рогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском
«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
Известия 16:03
Гаджеты
Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel
Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
Astera 14:07
Общество
В Уфу прилетит рейс с туристами из Дубая
В аэропорт «Уфа» 26 апреля прилетит самолет с туристами из Дубая.
Телеканал UTV 07:04