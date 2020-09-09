Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
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«Не всякий беспорядок является плохим», — отмечает Deutsche Bank.В источнике
С чего всё началось
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
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