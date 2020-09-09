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РБК
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

«Не всякий беспорядок является плохим», — отмечает Deutsche Bank.В источнике
С чего всё началось
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Deutsche Bank: в мире наступает эпоха беспорядка

Газета.Ru02:52
REGNUM

В Deutsche Bank назвали восемь основных черт «эпохи беспорядка»

REGNUM01:28
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

РБК17:00
РЕН ТВ

Новый мировой беспорядок: эксперты заявили о конце эпохи глобализации

РЕН ТВ22:10
Телеканал 360°

Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

Телеканал 360°19:58
Lenta.ru

Миру предсказали эпоху беспорядка

Lenta.ru19:22
РИА Новости

Deutsche Bank предсказал приход «глобальной эпохи беспорядка»

РИА Новости21:16

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Глава Альфа-банка предупредил о «потрясениях» на фондовом рынке

Значительная часть россиян консервативна в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБК03:00

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Бывший главврач Калачинской ЦРБ возглавил больницу в Алтайском крае

5 марта 2020 года областной Минздрав сообщил об увольнении главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ Игоря СОКОЛОВА и Валерия КОРСАКОВА: — После вмешательства губернатора Омского региона Александра БУРКОВА в резонансное дело Елены ЕВСЕЕВОЙ, в областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ.
Коммерческие Вести23:11
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