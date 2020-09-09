Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Смотрите также
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
Алексиевич назвала происходящее в Белоруссии восстанием
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Медведев победил Рублёва и вышел в полуфинал US Open
Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ деятелям культуры
«Ренн» подтвердил переговоры с «Челси» по вратарю Менди
Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Пять легковушек и грузовик столкнулись на ТТК в Москве
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Медведев победил Рублёва и вышел в полуфинал US Open
В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»
«Не всякий беспорядок является плохим», — отмечает Deutsche Bank.В источнике
С чего всё началось
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
Подробнее о событии