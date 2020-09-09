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РБК
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

«Не всякий беспорядок является плохим», — отмечает Deutsche Bank.В источнике
С чего всё началось
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»

РИА Новости03:43
REGNUM

В Deutsche Bank назвали восемь основных черт «эпохи беспорядка»

REGNUM01:28
RT на русском

РБК: Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эпохи беспорядка»

RT на русском22:33
РЕН ТВ

Новый мировой беспорядок: эксперты заявили о конце эпохи глобализации

РЕН ТВ22:10
Телеканал 360°

Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

Телеканал 360°19:58
Lenta.ru

Миру предсказали эпоху беспорядка

Lenta.ru19:22
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

РБК17:00

В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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