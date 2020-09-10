Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Холодная война между США и Китаем приведет мир в эпоху «беспорядка», которая определит развитие человечества в ближайшие десятилетия, а возможно и дольше. Такое прогноз дал стартег Deutsche Bank Джимм Рейд, пишет РБК в четверг, 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»

РИА Новости03:43
Lenta.ru

Миру предсказали эпоху беспорядка

Lenta.ru19:22
REGNUM

В Госдуме назвали заинтересованных в глобальном беспорядке

REGNUM03:50
РЕН ТВ

Новый мировой беспорядок: эксперты заявили о конце эпохи глобализации

РЕН ТВ22:10
Телеканал 360°

Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

Телеканал 360°19:58
Газета.Ru

Deutsche Bank: мир вступает в «эпоху беспорядка»

Газета.Ru03:37
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

РБК17:00

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
60

МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
1,6K

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
45

Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Сотрудники Центра дерматологии и рака кожи Флориды утверждают, что признаками скорого сердечного приступа являются отнюдь не только боли в груди, одышка и тревожности, но и уплотнения на коже, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газетвчера в 04:07
2

В Минске начался допрос Колесниковой

В СИЗО в Минске начался допрос члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Виктора Бабарико Глеба Германчука.
РБК03:47
3

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:25
6

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
4,5K

Apple подала к Epic Games встречный иск на $600 млн

Спор между двумя компаниями начался 13 августа, когда Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite, в которой игроки могли покупать внутриигровую валюту дешевле, чем через платежную систему Apple.
Хайтек+вчера в 07:22
22