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Известия

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Холодная война между США и Китаем приведет мир в эпоху «беспорядка», которая определит развитие человечества в ближайшие десятилетия, а возможно, и дольше. Такой прогноз дал стратег Deutsche Bank Джимм Рейд, пишет РБК в четверг, 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»

РИА Новости03:43
Газета.Ru

Deutsche Bank: мир вступает в «эпоху беспорядка»

Газета.Ru03:37
Телеканал 360°

Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

Телеканал 360°19:58
РЕН ТВ

Новый мировой беспорядок: эксперты заявили о конце эпохи глобализации

РЕН ТВ22:10
REGNUM

В Госдуме назвали заинтересованных в глобальном беспорядке

REGNUM03:50
Lenta.ru

Миру предсказали эпоху беспорядка

Lenta.ru19:22
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

РБК17:00

Прокурор запросил три года условно для боксёра Кушиташвили

Москва, 10 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Государственное обвинение просить приговорить к трем годам условно боксера Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику Росгвардии.
REGNUM04:39

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Назначение Кержакова в «Томь» одобрено губернатором Томской области

Экс-футболист, а ныне старший тренер, работающий в юношеской сборной команды России, Александр Кержаков может возглавить футбольный клуб "Томь" Как стало известно, кандидатура бывшего "зенитовца" была лично одобрена Сергеем Жвачкиным – губернатором томской области.
Честный рейтинг букмекеров02:29

В России после карантина стали покупать меньше алкоголя

Количество продаваемого алкоголя выросло во время карантина и снизилось после его окончания, сообщил главный внештатный специалист-психиатр-нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
РИАМО03:55