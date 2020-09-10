Холодная война между США и Китаем приведет мир в эпоху «беспорядка», которая определит развитие человечества в ближайшие десятилетия, а возможно, и дольше. Такой прогноз дал стратег Deutsche Bank Джимм Рейд, пишет РБК в четверг, 10 сентября.

С чего всё началось Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК). РБК 17:00