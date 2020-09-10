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Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Холодная война между США и Китаем приведет мир в эпоху «беспорядка», которая определит развитие человечества в ближайшие десятилетия, а возможно, и дольше. Такой прогноз дал стратег Deutsche Bank Джимм Рейд, пишет РБК в четверг, 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК).
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о «веке беспорядка»

РИА Новости06:58
Телеканал 360°

Экономист назвал «шумом» заявление Deutsche Bank об «эпохе беспорядка»

Телеканал 360°04:56
Газета.Ru

Deutsche Bank: мир вступает в «эпоху беспорядка»

Газета.Ru03:37
REGNUM

В истории человечества практически не было «эпох порядка» — эксперт

REGNUM07:43
РЕН ТВ

Новый мировой беспорядок: эксперты заявили о конце эпохи глобализации

РЕН ТВ22:10
Lenta.ru

Миру предсказали эпоху беспорядка

Lenta.ru19:22
РБК

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

РБК17:00

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Газета.Ru07:22
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ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков

"Проведение совместной инспекции реальной ситуации с нарушением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) первого пункта дополнительных мер в районе Шумы сорвано по вине украинской стороны", - сказал представитель ведомства.
РИА Новости08:04

Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17

Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.
Моя Москва.онлайн08:01
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В порту Бейрута вновь вспыхнул сильный пожар

Бейрут, 10 сентября 2020, 14:34 — REGNUM На территории порта столицы Ливана — города Бейрута, где в августе прогремел мощный двойной взрыв, вспыхнул новый сильный пожар, дым от которого виден на расстоянии трех километров.
REGNUM07:34
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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