Энергетика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБКвчера в 17:00

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При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики

Эхо Москвы02:31

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБКвчера в 17:00

Главные новости к утру 24 апреля

Коммерсантъ00:05

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Lenta.ruвчера в 22:06

«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

News.ruвчера в 20:12

В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

ТАССвчера в 20:08

Аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, на сколько хватит средств ФНБ

РИА Новостивчера в 23:28
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Комментарии

Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
122
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
319
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Недвижимость

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
1,2K
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
91
Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
525
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
6
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
32
Общество

В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах

В некоторых СМИ появились материалы о том, что Минобрнауки планирует пересмотреть стоимость обучения для платных студентов в условиях временного перехода на дистанционный формат в связи с распространением COVID-19.
Российская газета 02:08
23
Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
25
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
22
Общество

Врач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии

Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов.
REGNUM 02:21
12
Общество

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество

Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
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Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
14
Общество

Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом

RT на русском 01:42
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Общество

В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч

Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:49
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