Энергетика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Недвижимость
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
В некоторых СМИ появились материалы о том, что Минобрнауки планирует пересмотреть стоимость обучения для платных студентов в условиях временного перехода на дистанционный формат в связи с распространением COVID-19.
Российская газета 02:08
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество
Врач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии
Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов.
REGNUM 02:21
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Общество
В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч
Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:49