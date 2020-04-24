Экономика
РИАМОDeutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет. Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих
Комсомольская правдавчера в 12:43
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
Правительство Италии вводит первые послабления общенационального карантина с 4 мая.
ТАСС вчера в 16:38
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:37
Происшествия
На судне в Холмске пинают и давят мешающих разгрузке птиц
Прежде чем начинать разгрузку нужно было их убрать, не понимаю, почему команда этого не сделала, — рассказывает руководитель фонда Александр Иванов.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Футбол
ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны
В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
Soccer.ru вчера в 15:36
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Здоровье
Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье
На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий вчера в 22:00
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии
Роспотребнадзор сообщил о начале работы контакт-центра по вопросам питания в период пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 00:30
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт 25 апреля в 20:20
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Здоровье
Поликлиники Оренбуржья оснастят компьютерными томографами
Глава регионального Минздрава Татьяна Савинова сообщила, что в амбулаторные службы региона планируется закупить 5 компьютерных томографов.
Вестирама.ру вчера в 08:34
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Уфе
Газета.Ru вчера в 19:29
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru вчера в 02:45
Здоровье
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области
Отмечается, что скончался он от онкологии, COVID-19 стал сопутствующим.
31 канал Челябинска вчера в 03:41
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 05:47
Общество
В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии
В Минобороны РФ сообщили, что призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, а отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая.
ТВК вчера в 22:54
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания 25 апреля в 11:01
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 07:24
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43