Энергетика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Читать в источнике
Оценить443
с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года при $15-ти за барр. российской нефти Urals
Эхо Москвывчера в 22:06
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
Bimru.ru вчера в 02:06
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:33
Транспорт
РЖД поменяла правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД теперь обязаны указывать свои контактные данные.
NewInform вчера в 02:18
Политика
Депутаты сорвали сессию в Верховном совете Хакасии
Явилось всего 29 депутатов, а для кворума нужно минимум 35.
Московский Комсомолец Хакасия 00:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ 22 апреля в 15:30
Общество
FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания.
ТАСС вчера в 14:52
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Экономика
Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 21 доллар за баррель
Цена нефти эталонной марки Brent составила 21,50 доллара за баррель, североамериканская WTI торгуется по 14,82 доллара за бочку.
Российская газета 22 апреля в 10:24
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Начать предлагают со снижения объемов разрешенного к ввозу российского ядерного топлива.
Вести.Ru вчера в 23:57
Культура
Актер Павел Деревянко озвучит пса Шарика в новом сезоне «Простоквашино»
В пресс-службе добавили, что героев «Простоквашино» во все времена озвучивали звезды российского театра и кино первой величины.
Агентство Москва 00:29
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Культура
На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»
Игромания.ру вчера в 07:22
Экономика
В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
Общество
Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider, в ближайшее время еще 17 миллионов американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.
Российская газета вчера в 20:05
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Финансы
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex.
РБК вчера в 22:00
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия
В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com вчера в 08:58
Музыка
The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу
МИР 24 вчера в 17:54
Энергетика
Польша отказалась от российской нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
Кино
Американские дрэг-дивы и австралийский Робин Гуд в Okko
Новая интерпретация жизненного пути "австралийского Робин Гуда", выполненная на высшем техническом уровне, покажет всю сложность и противоречивость фигуры Келли, не боясь опасных тем и нетривиальных сюжетных решений.
Газета.Ru 00:00
Наука
Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса
Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
Экономика
«Росгеология» теряет недра под ногами
«Росгеология» столкнулась с резким падением заказов на геологоразведку в 2020 году и уже нарушила ряд ковенант по кредитам, а некоторые дочерние общества находятся на грани банкротства.
Коммерсантъ вчера в 18:27