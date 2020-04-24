Экономика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Экономика
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Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России
По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
Компания вчера в 05:43
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Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
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Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома
Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Новой Зеландии
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Уже до конца недели Минобороны РФ рассчитывает завершить строительство и сдать в эксплуатацию сразу шесть современных медцентров.
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Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Футбол
Министр спорта Италии: не уверен, что серия А возобновится
Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что не уверен в том, что чемпионат страны по футболу будет возобновлен, несмотря на частичное ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 18:38
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В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника
Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина.
Discover24 03:26
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
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Секретное оружие русских: Америка сходит с ума из-за «тайной операции России»
Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.
Rusvesna.su 22:00
Здоровье
В нескольких европейских странах зафиксированы самые низкие показатели смертей от коронавируса с середины марта
Великобритании, по данным властей, за сутки умерли 413 человек. Это самый низкий показатель с конца марта.
Эхо Москвы 22:04
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в ЕК из-за счетов за газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в выставлении счетов без учета решения суда.
Экономика сегодня 24 апреля в 17:40
Общество
Еще 58 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
В воскресенье, 26 апреля оперштаб сообщил о 58 новых случаях COVID-19 на территории Свердловской области.
Kursk.com 05:15
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии
По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РБК 02:15
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
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Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
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В Благовещенске вернули в больницу сбежавшего пациента с COVID-19
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Известия 01:14
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Российские туристы вернулись в Уфу из Дубая и Гоа
Из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, в том числе 17 жителей Башкирии.
Вечерняя Москва 19:19
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин
Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
РБК 10:39