Экономика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

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Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

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РБК23 апреля в 17:00
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Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»

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Коммерсантъ 18:35
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Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России

По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома

Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Новой Зеландии

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Уже до конца недели Минобороны РФ рассчитывает завершить строительство и сдать в эксплуатацию сразу шесть современных медцентров.
РЕН ТВ 22:00
Энергетика

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

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Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что не уверен в том, что чемпионат страны по футболу будет возобновлен, несмотря на частичное ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 18:38
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В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника

Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

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Происшествия

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Политика

Секретное оружие русских: Америка сходит с ума из-за «тайной операции России»

Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.
Rusvesna.su 22:00
Здоровье

В нескольких европейских странах зафиксированы самые низкие показатели смертей от коронавируса с середины марта

Великобритании, по данным властей, за сутки умерли 413 человек. Это самый низкий показатель с конца марта.
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Политика

Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны

Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
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Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в ЕК из-за счетов за газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в выставлении счетов без учета решения суда.
Экономика сегодня 24 апреля в 17:40
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Общество

Еще 58 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

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Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии

По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
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В Благовещенске вернули в больницу сбежавшего пациента с COVID-19

В Благовещенске утром 26 апреля пациент с коронавирусной инфекцией сбежал из инфекционной больницы города, назад его вернули при помощи полиции и кинолога.
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Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
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Российские туристы вернулись в Уфу из Дубая и Гоа

Из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, в том числе 17 жителей Башкирии.
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Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин

Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
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