Энергетика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже выросла на 5% и превысила $22 за баррель

Эхо Москвы01:01

Аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, на сколько хватит средств ФНБ

РИА Новостивчера в 23:28

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБКвчера в 17:00

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Lenta.ruвчера в 22:06

«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

News.ruвчера в 20:12

В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

ТАССвчера в 20:08

Главные новости к утру 24 апреля

Коммерсантъ00:05
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Комментарии

Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
389
Общество

Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов

Ранее 21 апреля Проценко сообщил, что за прошедшие сутки из московской больницы в Коммунарке были выписаны почти 100 пациентов.
Известия 21 апреля в 20:57
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Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,1K
Общество

ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Транспорт

Изменились правила покупки билетов на поезда

Неважно где куплен билет в кассе или на сайте компании, пассажир теперь обязан предоставить адрес электронной почты или номер мобильного телефона.
ННТВ вчера в 06:57
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
5,2K
Политика

«МБХ медиа»: главный храм Минобороны украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.
Дождь 02:03
2
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял новую книгу Юлии Барановской

Иван Ургант высмеял новую книгу Юлии Барановской Правда Барановская со словами Ивана не согласилась.
Вокруг ТВ вчера в 01:04
33
Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
8
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Гаджеты

В Китае начались продажи цветных букридеров с экранами E Ink Print Color, цена не радует

Как сообщают источники, в Китае теперь можно приобрести электронную книгу iFlytek Ebook с 6-дюймовым цветным дисплеем E Ink Print Color.
3DNews 02:00
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
1,8K
Технологии

Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц

Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Политика

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году, их познакомил отец руководителя республики Ахмат Кадыров.
ТАСС вчера в 18:33
10
Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
8
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,7 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество людей, зараженных коронавирусом, в мире достигло 2 708 885, сообщает РИА Новости.
Вести Подмосковья 02:01
Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
41
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
47
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
16
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Начальник главного управления МВД России по НСО Юрий Стреликов подал в отставку 24 апреля.
Atas.info 01:15
5
Общество

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
РБК 00:00
4
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
1
Шоу-бизнес

Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника

Evo-rus.com вчера в 08:58
2
Общество

Гумерова: дистанционное обучение не заменит традиционную школу

Дистанционное обучение не сможет полностью заменить традиционную форму образования, считает сенатор Лилия Гумерова.
Вместе-РФ вчера в 12:19
28
Политика

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Закон позволяет запрещать или ограничить ввоз в Россию продукции или сырья "недружественными иностранными государствами".
Коммерсантъ вчера в 18:27
11
Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
60
Происшествия

Зараженная коронавирусом жительница Бурятии родила ребенка

У родившегося ребенка взят тест на коронавирус, однако его результаты пока не известны.
Номер один 01:44
Экономика

Путин поручил утвердить льготную программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

Владимир Путин поручил правительству утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Сделать это необходимо до 1 мая.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1
Как работают Яндекс.Новости?
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