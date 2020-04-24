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Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
URA.Ru
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При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет. Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.В источнике
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Дмитрий Песков
российский государственный деятель
Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.Интерфакс06:34
С чего всё начиналось
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Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК вчера в 17:00
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Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru 10:39
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При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы 11:21
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Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Коммерсантъ 06:35
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