Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruДенег ФНБ хватит на два года при цене $15 за баррель Urals

Минфин может использовать средства фонда только для покрытия дефицита нефтегазовых доходов. В этом году упадут и ненефтегазовые доходы – примерно на триллион рублей. Если власти изменят правила расходования ФНБ и начнут покрывать его средствами весь дефицит бюджета, то фонд опустеет намного быстрее.
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Дмитрий Песков
Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:34
с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

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В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
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Ferrari представит две новинки в 2020 году

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Суд Гааги отказывается раскрывать личность свидетеля по делу MH17

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