Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.

Минфин может использовать средства фонда только для покрытия дефицита нефтегазовых доходов. В этом году упадут и ненефтегазовые доходы – примерно на триллион рублей. Если власти изменят правила расходования ФНБ и начнут покрывать его средствами весь дефицит бюджета, то фонд опустеет намного быстрее.

Денег ФНБ хватит на два года при цене $15 за баррель Urals

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