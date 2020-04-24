Энергетика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБКвчера в 17:00

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При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики

Эхо Москвы02:31

Deutsche Bank: при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит на два года

РИА Новостивчера в 23:28

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Lenta.ruвчера в 22:06

Главные новости к утру 24 апреля

Коммерсантъ00:05

«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

News.ruвчера в 20:12

В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

ТАССвчера в 20:08

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБКвчера в 17:00
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Комментарии

Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 444

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 7 человек и составило 444 человека.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 13:11
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Здоровье

На Ямале число больных корнавирусом выросло до 266 человек

ФедералПресс 04:31
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Финансы

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Интерфакс 03:17
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Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
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Общество

Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии

Волгоградская правда вчера в 22:15
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Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
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Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv вчера в 09:06
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Общество

В Тульской области еще 44 жителя заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:45
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Музыка

Вышел клип «Мумий Тролль» на сингл «Лира»

В YouTube опубликован новый клип группы «Мумий Тролль» на сингл «Лира». Дату выхода нового альбома музыканты пока не раскрывают.
Культуромания 04:31
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Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
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Футбол

Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Игрок "Монпелье" находится в реанимации с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Vprognoze.ru 03:40
Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:56
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.
ТАСС 05:04
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Общество

«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:43
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту".
ТАСС вчера в 20:30
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Финансы

ЦБ примет решение о ключевой ставке

Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Общество

В Татарстане выявлено 14 новых случаев коронавируса

По данным на 24 апреля, в Татарстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ.
НТР 24 03:41
7
Общество

44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
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Технологии

Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Политика

Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины

Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
BFM.ru 04:50
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Здоровье

В Смоленской области назвали места заражения коронавирусом

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения коронавирусом выявлены сразу в нескольких муниципальных образованиях Смоленской области.
Smolnarod.ru 22 апреля в 05:08
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
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Общество

Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса

Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом.
Газета.Ru 04:27
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Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
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Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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