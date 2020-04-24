Энергетика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Экономика
На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей
Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека
В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека. Прирост произошёл за сутки, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
REGNUM 03:09
Наука
Ученые МГУ разработали программный модуль для оценки поражения легких по КТ без участия врача-диагноста
Агентство Москва 22 апреля в 03:39
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Общество
Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс
Выплаты будут сделаны, «чтобы поддержать команду в период карантина». Деньги получат все 2100 сотрудников компании.
РБК 03:00
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
Происшествия
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Здоровье
В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест
«В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 18:53
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Политика
Инициатору сноса памятника маршалу Коневу в Праге предоставили охрану
РЕН ТВ 22 апреля в 15:46
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 22 апреля в 01:25
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Происшествия
В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка
В Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусом COVID-19 гражданка России.
RT на русском 03:19
Армия и оружие
СМИ: Пентагон выясняет вероятность использования коронавируса против США
Пентагон и американское разведывательное сообщество тщательно расследуют вероятность того, что противники США смогут использовать коронавирус нового типа в качестве биологического оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на представителей министерства обороны и разведслужб.
РИА Новости 03:23
Происшествия
В Воронежской области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Число жителей Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 261 до 291, среди новых пациентов есть не покидавший региона шестилетний ребенок, сообщило облправительство.
РИА Новости 03:32
Общество
Министр здравоохранения Приамурья покинула свой пост
Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 03:28
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42