Энергетика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБКвчера в 17:00

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При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики

Эхо Москвы02:31

Deutsche Bank: при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит на два года

РИА Новостивчера в 23:28

В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

ТАССвчера в 20:08

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Lenta.ruвчера в 22:06

«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

News.ruвчера в 20:12

Главные новости к утру 24 апреля

Коммерсантъ00:05

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБКвчера в 17:00
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Комментарии

Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
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Экономика

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека

В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека. Прирост произошёл за сутки, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
REGNUM 03:09
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Наука

Ученые МГУ разработали программный модуль для оценки поражения легких по КТ без участия врача-диагноста

Агентство Москва 22 апреля в 03:39
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
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Общество

Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс

Выплаты будут сделаны, «чтобы поддержать команду в период карантина». Деньги получат все 2100 сотрудников компании.
РБК 03:00
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
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Происшествия

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Здоровье

Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
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Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
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Общество

Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
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Общество

Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом

RT на русском 01:42
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Здоровье

В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест

«В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 18:53
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Футбол

Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Политика

Инициатору сноса памятника маршалу Коневу в Праге предоставили охрану

РЕН ТВ 22 апреля в 15:46
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 22 апреля в 01:25
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Происшествия

В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка

В Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусом COVID-19 гражданка России.
RT на русском 03:19
Армия и оружие

СМИ: Пентагон выясняет вероятность использования коронавируса против США

Пентагон и американское разведывательное сообщество тщательно расследуют вероятность того, что противники США смогут использовать коронавирус нового типа в качестве биологического оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на представителей министерства обороны и разведслужб.
РИА Новости 03:23
Происшествия

В Воронежской области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

Число жителей Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 261 до 291, среди новых пациентов есть не покидавший региона шестилетний ребенок, сообщило облправительство.
РИА Новости 03:32
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Общество

Министр здравоохранения Приамурья покинула свой пост

Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 03:28
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
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Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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