Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Общество Посольство РФ потребовало проверить на COVID-19 россиянку в тюрьме США Российское посольство потребовало от американских властей проверить наличие коронавирусной инфекции у гражданки России Богданы Осиповой, которая находится в тюрьме в США.

Общество Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП «По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. 1

Здоровье Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб. 1

Футбол Рами: «Раньше футбол был более жестким» Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.

Здоровье Врач-токсиколог рассказал, как победить похмелье Врач-токсиколог Алексей Водовозов считает, что восстановить здоровье поможет большое количество чистой воды и других жидкостей. 28

Футбол Лучано Спаллетти может возглавить «Ньюкасл» Последним местом работы 61-летнего Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 211

Общество Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза Эннио Бордато добавил, что Джульетто Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией. 275

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 122

Происшествия Еще один случай COVID-19 подтвердили на Сахалине Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области.

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Политика Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.

Технологии Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии. 116

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 143

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 107

Общество 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.

Общество Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. 5

Технологии Эксперт рассказал, как защитить разговоры в интернете от прослушивания Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.