Экономика
Lenta.ruСпрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
Газета.Ru 01:36
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
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В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
Здоровье
Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.
VSE42.RU 06:39
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Спорт
Легков прокомментировал исключение Сундбю из сборной Норвегии
Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам не смотрит на былые заслуги и часто делает ставку на молодежь, что могло послужить причиной невключения двукратного олимпийского чемпиона Мартина Йонсруда Сундбю в состав команды, считает чемпион Игр-2014 Александр Легков.
РИА Новости 07:54
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Происшествия
В Якутии произошла утечка персональных данных граждан с коронавирусом
В Алданском районе Якутии произошла утечка персональных данных граждан, зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 10:54
Общество
Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза
Эннио Бордато добавил, что Джульетто Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
RuNews24.ru 07:50
Общество
Холмский морской торговый порт стал фигурантом 12 административных дел
В связи с отказом ПАО "Холмский морской торговый порт" в удовлетворении представлений и протеста в отношении юридического лица и должностного лица возбуждены 6 дел об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).
Сахалин.Инфо 20:55
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Армия и оружие
COVID-19 в армии России. Давайте сравним с США: Баранец привёл расчёты, анализируя данные Минобороны
В разговоре с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал информацию о почти 900 заболевших коронавирусом в российской армии.
Царьград 16:04
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 24 апреля в 00:45
Общество
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa 14:23
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Сжать тиски: карантинные меры вновь ужесточат в Бурятии
Глава Бурятии отметил, что власти «хотели разжать тиски, а сейчас, наоборот, снова зажмут их».
EastRussia 20:30
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений с бизнеса
Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Kazanfirst.ru 01:59
Здоровье
Пурпурные пятна. Назван еще один признак коронавируса
Европейские медики назвали еще один признак коронавируса – пурпурные пятна.
Общественная служба новостей вчера в 10:50
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Здоровье
На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:17
Происшествия
Россия сочла необоснованным отказ Британии выдать бизнесмена Смычковского
Генпрокуратура РФ считает необоснованным отказ британского суда экстрадировать в Россию бизнесмена Дмитрия Смычковского, фигурирующего в коррупционном деле генерала Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России.
РИА Новости 21:07
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Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Киркоров признался, что хотел видеть в «Маске» Преснякова и Стоцкую
Председатель жюри шоу «Маска» признался, почему так настойчиво утверждал, что под маской Льва прячется Никита Пресняков.
НТВ 17:42
Авто
Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог
Тарантас Ньюс 06:48
Общество
Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra 13:29