Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

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Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

Комсомольская правда12:43

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
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Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

Газета.Ru 01:36
282
Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
1
Авто

В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей

В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
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Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
86
Здоровье

Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе

В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.
VSE42.RU 06:39
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,6K
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Спорт

Легков прокомментировал исключение Сундбю из сборной Норвегии

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам не смотрит на былые заслуги и часто делает ставку на молодежь, что могло послужить причиной невключения двукратного олимпийского чемпиона Мартина Йонсруда Сундбю в состав команды, считает чемпион Игр-2014 Александр Легков.
РИА Новости 07:54
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
1,1K
Происшествия

В Якутии произошла утечка персональных данных граждан с коронавирусом

В Алданском районе Якутии произошла утечка персональных данных граждан, зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 10:54
10
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

Эннио Бордато добавил, что Джульетто Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
RuNews24.ru 07:50
276
Общество

Холмский морской торговый порт стал фигурантом 12 административных дел

В связи с отказом ПАО "Холмский морской торговый порт" в удовлетворении представлений и протеста в отношении юридического лица и должностного лица возбуждены 6 дел об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).
Сахалин.Инфо 20:55
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6,1K
Армия и оружие

COVID-19 в армии России. Давайте сравним с США: Баранец привёл расчёты, анализируя данные Минобороны

В разговоре с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал информацию о почти 900 заболевших коронавирусом в российской армии.
Царьград 16:04
Здоровье

Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача

Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 24 апреля в 00:45
32
Общество

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa 14:23
34
Здоровье

Сжать тиски: карантинные меры вновь ужесточат в Бурятии

Глава Бурятии отметил, что власти «хотели разжать тиски, а сейчас, наоборот, снова зажмут их».
EastRussia 20:30
20
Общество

Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений с бизнеса

Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Kazanfirst.ru 01:59
1,9K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Здоровье

Пурпурные пятна. Назван еще один признак коронавируса

Европейские медики назвали еще один признак коронавируса – пурпурные пятна.
Общественная служба новостей вчера в 10:50
304
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
3
Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Россия сочла необоснованным отказ Британии выдать бизнесмена Смычковского

Генпрокуратура РФ считает необоснованным отказ британского суда экстрадировать в Россию бизнесмена Дмитрия Смычковского, фигурирующего в коррупционном деле генерала Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России.
РИА Новости 21:07
Происшествия

Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
Музыка

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
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Шоу-бизнес

Киркоров признался, что хотел видеть в «Маске» Преснякова и Стоцкую

Председатель жюри шоу «Маска» признался, почему так настойчиво утверждал, что под маской Льва прячется Никита Пресняков.
НТВ 17:42
Авто

Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог

Тарантас Ньюс 06:48
Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
995
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Интернет

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra 13:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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