Экономика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

Комсомольская правда12:43

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:01, Ашберн
Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:05
383
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Здоровье

Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области

Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
ФАН 24 апреля в 03:36
24
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,7K
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
213
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,5K
Происшествия

В Якутске полиция выявляет нарушителей режима самоизоляции

Полиция призывает граждан ответственно относиться к временным ограничительным мерам, а также выражают благодарность сознательным гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, - передает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 21:51
1
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
314
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
107
Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews вчера в 12:36
28
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ 22:53
8
Общество

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
1,9K
Здоровье

На Кубани умер доктор с коронавирусом

Поясняется, что доктор Лабинской ЦРБ поступил в реанимационное отделение местной больницы 13 апреля.
ТАСС 18:01
12
Здоровье

Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье

На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
22
Происшествия

В Якутии напали на судебного пристава

В целях пресечения указанных действий гражданина судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов применил в отношении него загиб руки за спину.
SakhaLife.ru 21:14
Футбол

Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным

После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
557
Здоровье

В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех

Число умерших пациентов с коронавирусом в Ульяновской области возросло до четырех человек, сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 14:37
2
Политика

СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы

В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Технологии

В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

Российские ученые создадут лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 22:51
3
Здоровье

В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда

"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС 17:32
Общество

В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:27
15
Культура

Лариса Долина назвала отличия россиян от американцев

В отличие от жителей России, считает певица, американцы более раскованные и ведут себя как хотят.
ФАН 22:39
9
Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
695
Футбол

Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает

Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.
Советский спорт 14:07
Авто

Названы возникшие из-за режима изоляции проблемы водителей в РФ

Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.
Tvoe-avto.com 13:55
15
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
195
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники

В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
319
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
1,1K
Здоровье

Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru 14:56
25
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное