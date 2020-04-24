Экономика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих
Комсомольская правдавчера в 12:43
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Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости 25 апреля в 06:07
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Продлить режим самоизоляции в России призвала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
Осипов поручил как можно быстрее ввести цифровые пропуска в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил МинЖКХ, цифровизации и связи как можно быстрее рассмотреть вопрос введения системы цифровых пропусков на время действия режима самоизолиции в регионе.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:16
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия вчера в 13:06
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 25 апреля в 08:29
Общество
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов.
РИА Новости вчера в 23:48
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru вчера в 14:56
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина
Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, сейчас нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru вчера в 17:04
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля
В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru вчера в 13:05
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса
Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирской области
По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 26 апреля, за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 58 пациентов.
Новосибирские новости вчера в 11:50
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Здоровье
В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции
На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.
Вести.Ru вчера в 21:47
Общество
Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза
В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 03:34
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Авто
В Уфе распродают автомобили должников
В Уфе состоится распродажа арестованного имущества.
UfaTime.ru вчера в 21:27
Общество
В Екатеринбурге приземлился самолёт с туристами из ОАЭ
REGNUM вчера в 21:58