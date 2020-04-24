Энергетика
ВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Читать в источнике
Оценить962
с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Коммерсантъ вчера в 07:17
Общество
В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
Общество
Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания
Ранее Лайф сообщал, что в Китае провели испытания эффективности при лечении коронавирусной инфекции популярного в России препарата "Арбидол".
Life.ru вчера в 17:44
Наука
Во льдах Антарктиды был обнаружен микропластик
Раньше исследователи уже неоднократно замечали микропластик, к примеру в снежных массах Арктики, а также в Северном Ледовитом океане.
Актуальные Новости вчера в 13:27
Гаджеты
В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE
Astera вчера в 06:06
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов
При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Напомним, песенный конкурс должен был пройти в Роттердаме в этом году с 16 по 18 мая, но, как и множество других культурных мероприятий, был отменён из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 16:28
Общество
Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета (США) перечислили главные ошибки в поведении людей в борьбе с коронавирусом.
ТВ Центр 02:14
Общество
ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
Леонид Рошаль вновь выступил в защиту главврача РКБ им. Куватова
Леонид Рошаль считает, что действия республиканского Следкома не продуманны, эти вопросы должны решать территориальные органы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также Минздрав Башкирии.
Business FM Уфа 02:01
Шоу-бизнес
В Сети осудили Башарова за публикацию видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Instagram видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
Московский Комсомолец вчера в 14:11
Здоровье
Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией
Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер 02:45
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Общество
В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников
Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:29
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Общество
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов
В больницу в столичной Коммунарке за прошедшие сутки поступили 75 человек, всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
РИАМО 01:47
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Футбол
«Челси» не собирается продавать Жоржиньо
По информации итальянского журналиста Николо Ширы, "Челси" не собирается продавать полузащитника Жоржиньо.
Soccer.ru 02:07