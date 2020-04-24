Энергетика

ВедомостиВедомостиDeutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБКвчера в 17:00

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При цене российской нефти в $15 за баррель средств фонда национального благосостояния хватит на два года — аналитики

Эхо Москвы02:31

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Lenta.ruвчера в 22:06

Главные новости к утру 24 апреля

Коммерсантъ00:05

Аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, на сколько хватит средств ФНБ

РИА Новостивчера в 23:28

«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

News.ruвчера в 20:12

В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

ТАССвчера в 20:08

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБКвчера в 17:00
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Комментарии

Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Коммерсантъ вчера в 07:17
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Общество

В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом

23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
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Здоровье

В Приморье открыли госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек

РИА Новости 02:21
Общество

Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания

Ранее Лайф сообщал, что в Китае провели испытания эффективности при лечении коронавирусной инфекции популярного в России препарата "Арбидол".
Life.ru вчера в 17:44
Наука

Во льдах Антарктиды был обнаружен микропластик

Раньше исследователи уже неоднократно замечали микропластик, к примеру в снежных массах Арктики, а также в Северном Ледовитом океане.
Актуальные Новости вчера в 13:27
Гаджеты

В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE

Astera вчера в 06:06
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
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Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Напомним, песенный конкурс должен был пройти в Роттердаме в этом году с 16 по 18 мая, но, как и множество других культурных мероприятий, был отменён из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 16:28
6
Общество

Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета (США) перечислили главные ошибки в поведении людей в борьбе с коронавирусом.
ТВ Центр 02:14
2
Общество

ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Здоровье

Леонид Рошаль вновь выступил в защиту главврача РКБ им. Куватова

Леонид Рошаль считает, что действия республиканского Следкома не продуманны, эти вопросы должны решать территориальные органы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также Минздрав Башкирии.
Business FM Уфа 02:01
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Шоу-бизнес

В Сети осудили Башарова за публикацию видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Instagram видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
Московский Комсомолец вчера в 14:11
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Здоровье

Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией

Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер 02:45
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
5,4K
Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Общество

В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников

Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:29
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Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
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Общество

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов

В больницу в столичной Коммунарке за прошедшие сутки поступили 75 человек, всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
РИАМО 01:47
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
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Футбол

«Челси» не собирается продавать Жоржиньо

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, "Челси" не собирается продавать полузащитника Жоржиньо.
Soccer.ru 02:07
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