Экономика

Газета.RuГазета.RuDeutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

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Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

Комсомольская правдавчера в 12:43

Когда в России закончатся деньги

URA.Ruвчера в 02:26

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года

Lenta.ru24 апреля в 06:36

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Москва, 27 апреля 2020, 05:57 — REGNUM Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений.
REGNUM вчера в 22:57
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Политика

Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ

Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM вчера в 17:14
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Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня вчера в 09:20
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Политика

СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.
ТАСС 25 апреля в 22:52
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru вчера в 06:56
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Общество

В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков

25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец вчера в 08:16
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Политика

В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 23:34
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2K
Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
2
Общество

Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии

Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы.
Российская газета вчера в 17:25
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Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Здоровье

Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:56
30
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия вчера в 19:46
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Политика

В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом

Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия вчера в 09:39
8
Здоровье

Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa вчера в 01:26
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Транспорт

В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели

В Благовещенске на одном из пролетов моста через реку Зея просела плита перекрытия, сообщает пресс-служба администрации города.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 25 апреля в 07:39
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Футбол

«Милан» может приобрести полузащитника «Бенфики» Флорентину

Флорентину Луис может перейти в «Милан», сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс вчера в 14:48
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 25 апреля в 09:42
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Игры

Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
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Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru вчера в 09:23
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
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