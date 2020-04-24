Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.

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