Энергетика
Газета.RuDeutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Газета.Ru вчера в 07:54
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Газета.Ru вчера в 11:52
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РИА Новости 23 апреля в 23:11
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
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Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил лондонскому клубу обмен на Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Коммерсантъ вчера в 23:02
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Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160
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Татар-информ 23 апреля в 13:50
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Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
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Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
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РИА Новости 23 апреля в 14:37
Происшествия
В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом
Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
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Политсовет вчера в 04:52
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Политика
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Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
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Российская газета вчера в 08:05