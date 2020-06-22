Экономика
Вечерний курьерDeutsche Bank спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара
Вторая волна эпидемии может спровоцировать снижение спроса на доллар, считает эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл. В интервью CNBC Самир Гоэл рассказал, что вторая волна эпидемии коронавируса может ослабить доллар к большинству валют, пишет РБК.
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Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
Фонтанка.Ру22 июня в 09:06
Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии
Коммерсантъ22 июня в 08:38
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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В Армии Украины «пожаловались» на обстрелы «формирований РФ»
Восемь нарушений режима прекращения огня со стороны «вооруженных формирований Российской Федерации» насчитали представители украинской Операции объединенных сил (ООС) 21 июня, сообщается на странице ООС в Facebook.
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Авто
Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного
Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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iReactor вчера в 22:16
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Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
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Газета.Ru вчера в 22:47
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