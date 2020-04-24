Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель, говорится в аналитическом комментарии Deutsche Bank. В банке отмечают, что ликвидная часть ФНБ в марте составляла 150 миллиардов долларов.

Deutsche Bank: средств ФНБ хватит на два года при цене Urals в $15

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