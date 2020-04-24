Экономика

ПРАЙМПРАЙМDeutsche Bank: средств ФНБ хватит на два года при цене Urals в $15

Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель, говорится в аналитическом комментарии Deutsche Bank. В банке отмечают, что ликвидная часть ФНБ в марте составляла 150 миллиардов долларов.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

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Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

Комсомольская правда12:43

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Газета.Ru 02:43
799
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
815
Общество

Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье

В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово.
ТК Звезда 02:05
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Наука

В США разработали компьютер на белковой основе

Ученым из Массачусетского университета в Амхерсте (США) удалось разработать биокомпьютер – нейроморфный мемристор (резистор с переменным сопротивлением и функцией запоминания сигнала) на базе белковых нанонитей.
Профиль 24 апреля в 10:30
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Экономика

«Роль туроператоров может вырасти»

Около 80% туристов сохранили свои заявки, какую-то часть средств мы депонируем, это ситуации, когда люди еще не знают, когда и куда смогут поехать в отпуск.
Коммерсантъ 18:35
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
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Культура

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Пятый канал 15:41
Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Evo-rus.com 13:16
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Здоровье

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ 18:35
Происшествия

В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
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Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

РИА Новости 18:04
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Экономика

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
40
Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
5,4K
Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 24 апреля в 10:53
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Общество

В Курганской области запретят продажу алкоголя

Уточняется, что торговля алкогольными напитками будет запрещена и при оказании услуг общественного питания.
RuNews24.ru 09:21
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Армия и оружие

Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ 23 апреля в 13:50
19
Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,8K
Культура

Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Телеканал 360° 17:56
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
40
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии пользы в карантине

В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы.
Известия 17:14
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
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Политика

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
2,9K
Армия и оружие

США передали России документ с претензиями по Договору по открытому небу

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что, судя по поступающим из Вашингтона сигналам, власти США близки к объявлению о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).
Коммерсантъ 18:35
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