Экономика
REGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Здоровье
Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию
Врачи, боровшиеся с распространением новой коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Газета.Ru 17:01
Политика
США поддержали санкции Великобритании за нарушение прав человека
Госсекретарь США Майк Помпео назвал независимый режим санкций Великобритании началом «новой эры для санкционной политики».
Коммерсантъ 19:59
Общество
На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
ИА Красная Весна 14:22
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Спорт
Защитник NFL подпишет рекордный контракт в истории спорта
Спорт-Экспресс 19:48
Киберспорт
В Dota 2 обнаружен баг с ультимейтом Snapfire
Бывший менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий Korb3n Белов сообщил о баге в Dota 2. Он позволяет устанавливать подобие бесконечных вардов с помощью ультимативной способности Snapfire.
CyberSport.ru 14:25
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 04 июля в 13:21
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
Футбол
«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»
Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Экономика
В России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Происшествия
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru вчера в 10:10
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Футбол
«Вердер» сохранил место в Бундеслиге
Бременский «Вердер» избежал вылета во вторую Бундеслигу, одолев «Хайденхайм» по сумме двух матчей.
RT на русском 17:44
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Здоровье
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 03:53