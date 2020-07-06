Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Deutsche Bank улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 5,5-6%

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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

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ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

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В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

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Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

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Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19
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США поддержали санкции Великобритании за нарушение прав человека

Госсекретарь США Майк Помпео назвал независимый режим санкций Великобритании началом «новой эры для санкционной политики».
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На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
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Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
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Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной

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Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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Спорт

Защитник NFL подпишет рекордный контракт в истории спорта

Спорт-Экспресс 19:48
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В Dota 2 обнаружен баг с ультимейтом Snapfire

Бывший менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий Korb3n Белов сообщил о баге в Dota 2. Он позволяет устанавливать подобие бесконечных вардов с помощью ультимативной способности Snapfire.
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Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
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Среди игроков НХЛ выявлено 23 случая заражения коронавирусом

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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

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Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

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Политика

Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Футбол

«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»

Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Экономика

В России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
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Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Происшествия

В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера

Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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«Вердер» сохранил место в Бундеслиге

Бременский «Вердер» избежал вылета во вторую Бундеслигу, одолев «Хайденхайм» по сумме двух матчей.
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В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной

Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

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