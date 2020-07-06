Экономика

ПРАЙМПРАЙМDeutsche Bank улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 5,5-6%

В начале мая Deutsche Bank понизил прогноз по динамике ВВП России на 2020 год на фоне последствий распространения коронавируса: банк ожидал снижения экономики в 2020 году на 6,4% против 4,2% ранее. Прогноз банка совпадает с ожиданиями Всемирного банка, озвученными в понедельник.
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Deutsche Bank улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 5,5-6%

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