В начале мая Deutsche Bank понизил прогноз по динамике ВВП России на 2020 год на фоне последствий распространения коронавируса: банк ожидал снижения экономики в 2020 году на 6,4% против 4,2% ранее. Прогноз банка совпадает с ожиданиями Всемирного банка, озвученными в понедельник.

Deutsche Bank улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 5,5-6%

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.

Культура Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.

Технологии В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook Специалисты рассказали, что эти приложения с вирусами, нацеленными на похищение персональных данных владельцев страниц Facebook, пользователи загрузили около 2,45 млн раз из Google Play.

Происшествия Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.

Наука Титан ускорит компьютерную память Новый материал может быть использован для создания сверхбыстрой компьютерной памяти.

Общество Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.

Наука Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.

Общество Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.

Политика Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17 Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Наука Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.

Здоровье В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

Наука ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев Шведские ученые провели новое исследование, подтвердившее, что ДНК, увеличивающий риск заболевания COVID-19 человек унаследовал от неандертальцев 60 000 лет назад.

Политика В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.

Общество Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке» PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.

Шоу-бизнес Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.

Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").

Происшествия Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Политика Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

Здоровье В Перми умер еще один врач, заразившийся коронавирусом В 6 июля Перми скончался еще один врач, заразившийся Covid-19 – сосудистый хирург Пермской городской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, оказывавший экстренную помощь.