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Deutsche Bank увидел риск потери контроля над подразделением в России

Deutsche Bank в своем отчете предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России из-за западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине и действий российских регуляторов.
РБК
«Неблагоприятные действия регулирующих органов могут привести к потере контроля над местными активами», — также предупреждает банк.
РБК
В марте 2022 года Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о сворачивании оставшегося бизнеса на территории России.
ТАСС
Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что решения по ходатайствам на продажу «дочек» иностранных банков будут приниматься индивидуально.
РБК

Подробнее о событии

Deutsche Bank увидел риск потери контроля над подразделением в России
РБК09:30
Deutsche Bank увидел риск потери контроля над активами в России
ТАСС13:06
Deutsche Bank предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России
Lenta.ru10:57
Deutsche Bank видит риск потери контроля над российскими активами
Ku.life13:09
Deutsche Bank допустил потерю контроля над российским бизнесом
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