Deutsche Bank в своем отчете предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России из-за западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине и действий российских регуляторов.
Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.